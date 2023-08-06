Мурманская делегация представляет регион на фестивале «Берингов пролив» в Чукотском автономном округе

С 4 по 11 августа на территории Чукотского автономного округа проходит фестиваль «Берингов пролив». В первой сессии деловой программы фестиваля 4 августа эксперты туризма, музеев и фондов развития Арктики обсудили тему «Арктический человек – кто он?». С точки зрения освоения Арктики и истории, а главное с точки зрения Арктического туриста. С какой целью люди едут в Арктику и что они могут оставить. Какая национальная идея развития Арктики? Эксперты сошлись во мнении, что необходимо хранить традиции и воспитывать бережное отношение к природе как у жителей, так и у гостей.

«Сохраняя историю – строим будущее! Важно понимать, кто едет в Арктику, для того чтобы планировать инфраструктуру, создавать тот туристический продукт, который будет пользоваться спросом. Арктический турист – это покоритель, это человек готовый к преодолению, в том числе самого себя!», – отметила Марина Кошелева, заместитель начальника отдела реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии комитета по туризму Мурманской области.

Кроме того, совместно с Владиславом Кузнецовым, губернатором Чукотского автономного округа туристический бизнес Мурманской области «Хибины для Вас» и «Компания Арктическая Земля» обсудили тему «Расширяем лето: создаём резервы для роста турпотока вне сезона».

«Необходимо увеличивать дни пребывания туристов, чтобы транспортная доступность окупилась впечатлениями, которые получил турист. Учитывая, что погода Арктики непредсказуема, то нужно всегда иметь альтернативные варианты маршрутов. Туризм – это возможность привлечь не только туристов, но и заинтересованных людей в развитии классифицированных кадров», – рассказал Владислав Кузнецов, губернатор Чукотского автономного округа.

Фото: https://gov-murman.ru