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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.24 09:30

Мурманская делегация примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых двухлетию работы фонда Народного фронта «Всё для Победы!»

В её составе – руководитель регионального исполкома Народного фронта Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Эвелина Макарова, представитель АО «РЖД» Марина Мартынова, предприниматель Илья Кудрин, главный врач Мурманского онкологического диспансера Дмитрий Коваленко, представитель регионального центра патриотического воспитания Наталья Жданова, зам. директора АНО «Проектный офис «Арктический элемент» Ольга Дзюба и представитель регионального управления Росреестра Екатерина Бажина. Все они активно помогали нашим бойцам, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО.

«Мы делаем единое общее и, безусловно, важное дело. Вместе с правительством Мурманской области, губернатором Андреем Чибисом, муниципалитетами, партией «Единая Россия», различными волонтерскими организациями и пабликами – со всеми жителями нашего региона работаем вместе, сообща для того, чтобы помочь нашим ребятам на передовой. Мы никогда ничего не делим, уже собрали огромное количество гуманитарного груза: это техника, продукты длительного хранения, медикаменты, одежда и многое другое. Наша делегация представляет всех волонтёров, оказывающих помощь в различных сферах. Уверен, это очень важно для парней. Мы с нетерпением ждем их дома!», - отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич. 

Торжественные мероприятия состоятся завтра, 18 июня, на площадке Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Народный фронт вручит награды общественникам за личный вклад в приближение победы в СВО. Торжественная церемония приурочена к двухлетию работы фонда Народного фронта «Всё для Победы!».

 

 

Фото предоставлено региональным исполкомом Народного фронта в Мурманской области.

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