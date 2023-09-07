Мурманская делегация принимает участие в молодёжном форуме «Ладога»

Делегация из Мурманской области принимает участие в молодежном форуме «Ладога», который проходит в Луге Ленинградской области. В этом году он посвящен развитию внутреннего туризма и разработке эффективных турпродуктов, призванных сделать путешествия по России осознанными, интересными и доступными.

В числе участников – сотрудники региональных комитетов по туризму и молодёжной политики, которые примут участие в семинаре-совещании по развитию молодёжного туризма в Северо-Западном федеральном округе.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, до 10 сентября участников форума ждёт множество образовательных площадок, мастер-классов, активностей, спортивных и развлекательных мероприятий, квестов и Всероссийский конкурс молодёжных проектов.

С новостями о мероприятиях форума можно ознакомиться на официальном сайте Комитета молодёжной политики Мурманской области, а также в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru