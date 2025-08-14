Мурманская делегация приняла участие в фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму

Двенадцать представителей Мурманской области приняли участие в седьмом Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который прошёл с 1 по 3 августа в городе Судак, Республика Крым.

Делегация из Мурманска, Полярных Зорь, Оленегорска и Мончегорска активно участвовала в мероприятиях фестиваля, включая карнавальное шествие, где представила свои наряды в национальном колорите. Всего фестиваль посетили около 100 тысяч участников из разных регионов России и 21 зарубежной страны. Гости стали участниками 300 событий, включая шоу, лекции, мастер-классы и выступления артистов.

Фестиваль «Таврида.АРТ» включён в федеральный проект «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятия фестиваля охватывали пять направлений современного искусства: музыку, театр, изобразительное искусство, кино и шоу.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, поездка мурманской делегации на фестиваль «Таврида.АРТ» стала возможной благодаря поддержке по поручению губернатора Мурманской области. Регион компенсирует затраты на транспорт, предоставляя молодым талантам возможность для развития в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

