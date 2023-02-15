Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 13:00
Мурманская гимнастка Алексия Ромодина одержала победу на чемпионате Северо-Западного федерального округа
Воспитанница мурманской спортивной школы олимпийского резерва №12 Алексия Ромодина стала чемпионкой Северо-Западного федерального округа по художественной гимнастике. Соревнования проходили в гимнастическом зале спортивного комплекса «Манеж» Великого Новгорода.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, недавно в Великих Луках на первенстве СЗФО по художественной гимнастике мурманская спортсменка завоевала абсолютную победу в индивидуальной программе.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
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Татьяна
10.02.23 05:50
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