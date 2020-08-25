Мурманская гимназия № 6 готова принять юных северян

Сегодня глава администрации города Мурманска совместно с депутатами городского Совета проверил готовность гимназии № 6 к новому учебному году. В здании учреждения выполнен капитальный ремонт столярной мастерской, косметический ремонт спортивного, актового и обеденного залов. Кроме того, обновились библиотеки, санитарные комнаты, рекреации и раздевалки. Частично заменены оконные блоки и двери в классах.

– В целом все хорошо, но я обратил внимание на несоответствие температурного режима в столовой, – прокомментировал Евгений Никора. – Я дал поручение сформировать муниципальную программу по замене окон в столовых и обеденных залах школ и гимназий для того, чтобы юным мурманчанам было комфортно и уютно.

На территории учреждения выполнен перенос ограждения, чтобы подходы к гимназии были более безопасными и удобными для учащихся. На спортивно-игровой площадке уложено новое покрытие, соответствующее всем современным требованиям.

– Стоит отметить, что для организации образовательного процесса в условиях эпидемиологической обстановки созданы все необходимы условия и закуплены специальные средства, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.