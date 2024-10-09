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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.24 13:30

Мурманская городская детская поликлиника №1 победила в региональном конкурсе лучших практик в сфере здравоохранения среди медицинских организаций региона

Медицинское учреждение представляло проект «Прохождение профилактического осмотра детей в один год за один час».

В детской поликлиники №1 реализован профилактический осмотр для детей одного года за один час пребывания в учреждении. Еженедельно каждый вторник с 8.00 до 10.00 профилактический осмотр проходят 22 ребёнка. С начала января текущего года осмотрено 682 человека, из них у 70 пациентов впервые найдена патология.

Данная практика действует с 2018 года. Сокращение времени прохождения профилактического осмотра осуществляется за счёт оптимизированного маршрутного листа и запланированного по времени забора анализов и ЭКГ: для маленьких пациентов выделена отдельная зона в поликлинике, а также врачи специалисты ведут приём в одном кабинете, что исключает пересечение потоков с больными пациентами и пациентами по плановой предварительной записи и значительно экономит время, а учитывая, что это дети раннего возраста, исключает лишние негативные эмоции как матери, так и ребёнка.

Оценка лучших практик в сфере здравоохранения Мурманской области позволяет выявить интересные и перспективные инициативы, а также стимулировать профессиональное развитие сотрудников медицинских организаций. В этом году во втором этапе выступило семь докладчиков с защитой лучших практик своих учреждений. Из них призовые места заняли:

1 место – Мурманская городская детская поликлиника №1;

2 место – Мурманская городская поликлиника №2;

3 место – филиал Мончегорской ЦРБ, Ковдорская больница.

Мурманская городская поликлиника №2 представила проект «Диспансеризация за один час». В Мурманске на базе городских поликлиник можно пройти диспансеризацию за час в вечернее время и по субботам. С 3 января 2024 года отмечено более 3000 случаев обследования в выходной день.

Ковдорская больница выступила с практикой «Диспансеризация трудовых коллективов в поликлинике и на рабочих местах». Трудовым коллективам назначают время обследований по индивидуальной «дорожной карте», затем после прохождения всех осмотров назначается врач-терапевт, который делает заключение. Данная инициатива действует с 2021 года. За первые 6 месяцев 2024 года прошли диспансеризацию на рабочем месте более 5400 человек.

Победители лучших практик получили денежный приз и возможность тиражирования их проектов в другие медицинские учреждения Заполярья. Конкурс проводился в рамках плана «На Севере – жить» при поддержке губернатора Мурманской области и министерства здравоохранения Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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