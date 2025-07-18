Мурманская группа «Музыкальный рубеж» одержала победу на всероссийском конкурсе

В масштабном творческом состязании — конкурсе патриотической песни «Россия — это мы», проходившем при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, приняли участие сотни молодых талантов с Севера и Донбасса. Их всех объединила одна главная идея — любовь к Родине.

В конце апреля 2025 года прошло очное прослушивание, по итогам которого мурманская группа «Музыкальный рубеж» оказалась в списке 23 финалистов.

С 12 по 15 июня в Петрозаводске состоялся юбилейный фестиваль «Воздух Карелии». А 14 июля организаторы конкурса АНО «Возвышение духа» объявили итоги. Среди 594 исполнителей именно мурманчане стали лучшими, представив песню «Героем надо быть».

В составе творческого коллектива выступают сотрудники регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний и муниципальные служащие администрации Мурманска.

Как сообщает администрация города Мурманска, впереди у артистов — важный и волнующий этап: съёмки профессионального клипа. Благодаря видео композицию «Героем надо быть» узнают новые слушатели, и она сможет вдохновить ещё больше патриотов по всей стране.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30438&page=1