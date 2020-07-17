Мурманская и Калужская области подписали соглашение о сотрудничестве

Правительства Мурманской и Калужской областей намерены развивать торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество. Соглашение об этом сегодня заключено между регионами.

Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

«У нас с Калужской областью давние связи. Подводники и атомщики Кольского Заполярья проходят переподготовку и повышение квалификации в Обнинске. Отношения между людьми теплые. Наша задача выстроить дополнительное полезное и выгодное для двух регионов сотрудничество. Я со своей стороны готов сделать всё необходимое для того, чтобы наши коммуникации крепли и развивались», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Как отметил глава Калужской области Владислав Шапша, связи между регионами гораздо более крепкие, чем это может показаться на первый взгляд, соглашение даёт широкие возможности для установки новых отношений.

В ходе рабочей встречи стороны договорились совместно проработать вопрос об использовании двух аэропортов – «Мурманск» и «Хибины» для организации транзитных рейсов через воздушную гавань Калуги, это даст новые возможности жителям и увеличит туристический поток между регионами.

Кроме того, как отмечено на встрече, предприятиям Кольского Заполярья могут быть интересны промышленные возможности Калужской области – производство тепловозов, приборов и станков.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подписанное сегодня соглашение станет базовым документом и правовой основой для сотрудничества. Наиболее перспективные направления, прописанные в документе, – экономика, промышленное производство, инвестиции, торговля, предпринимательская деятельность, наука и высокие технологии, мирное использование атомной энергии, образование, здравоохранение, транспорт и дорожное хозяйство и другие.