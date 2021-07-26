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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.21 15:00

Мурманская и Костромская области подписали актуализированное соглашение о сотрудничестве

Правительство Мурманской области и администрация Костромской области заключили обновлённое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами. Подписи под документом поставили губернаторы Андрей Чибис и Сергей Ситников.

«Мы большое внимание уделяем сотрудничеству с нашими друзьями, коллегами и партнёрами в других регионах. Костромская область имеет уникальные особенности, и, конечно, обмен с ней и в сфере торговли, и в сфере компетенций, кадров – для нас большое дело. Соглашение у нас не обновлялось 19 лет. Благодаря визиту в Мурманскую область Сергея Константиновича Ситникова мы его подписали, очень надеюсь, что это даст новый толчок нашему взаимодействию в различных сферах. Прежде всего, в обмене кадрами, потому что компетенции, люди – самое главное, что у нас есть», – прокомментировал событие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава Костромской области Сергей Ситников подчеркнул, что, несмотря на назревшую необходимость актуализации Соглашения о сотрудничестве, взаимодействие между регионами все эти годы не прекращалось.

«Костромская область поставляет в Мурманскую продукты питания, прежде всего, так называемый «борщевой набор», овощи, мясные полуфабрикаты, большое количество ювелирных изделий, краны, продукцию химических производств. Со стороны Мурманской области, естественно, получаем то, чего у нас не может быть, – рыбу. Сегодня несколько магазинов есть в Костроме, они так и называются – «Мурманская рыба», благодаря этому мы имеем возможность приобщиться к столовой культуре Мурманской области. Также из Мурманской области идут поставки серной кислоты на наши химические предприятия», – пояснил Сергей Ситников.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор Костромской области рассказал, что, помимо деловых целей, он прибыл в Мурманскую область с особым визитом – регион шефствует над базирующейся в Видяево АПЛ «Кострома». В числе других шефов Сергей Ситников стал почётным гостем праздничных мероприятий, посвящённых Дню Военно-Морского Флота.

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