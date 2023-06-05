Мурманская книжная ярмарка — главное литературное событие заполярного лета

Она будет проходить с 11 по 14 июня, на ярмарке будут представлены крупнейшие российские и мурманские издательства: «Эксмо», «Проспект», «Наука», «Речь», «Дроздов-на-Мурманске», «Добрый великан», «Молодая мама» и многие другие.

Участников и гостей ярмарки ждут встречи с известными писателями Александром Ружем, Андреем Буториным, Платоном Бесединым, Яной Вагнер, Татьяной Толстой. Спикерами ток-шоу «Современный герой — куда мы идём» выступят писатель, поэт и прозаик, публицист, литературный критик, переводчик с румынского и сербского языков Максим Замшев и режиссёр, сценарист писатель Ислам Ханипаев. В необычном формате — стендап — пройдёт презентация книги психолога Натальи Сурьевой.

Завершится Мурманская книжная ярмарка специальной программой к 15-летию «Редакции Елены Шубиной». Её участниками станут писательница, литературный обозреватель Вера Богданова и писатель, режиссёр, сценарист Арсений Гончуков. Модератором события выступит поэт, бренд-менеджер «Редакции Елены Шубиной» Татьяна Стоянова.

Центр современного искусства «21А» приглашает посетить презентации книг, автограф-сессии, мастер-классы, приобрести новинки художественной и научно-популярной литературы.

Книжная ярмарка состоится в Мурманской областной научной библиотеке, вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266017%2Fwall-139605315_23032