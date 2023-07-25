Мурманская команда КВН прошла в четвертьфинал Первой телевизионной лиги

23 июля состоялась премьера эфира 1/8 финала Первой телевизионной лиги КВН, в которой приняла участие мурманская команда КВН «Для вас».

30-й сезон Первой телевизионной лиги посвящён 300-летию Перми.

Игры 1/8 удивили зрителей непривычным форматом: командам показывали конкурс «Фристайл», а жюри принимало решение о проходе команды в следующий этап сразу после их выступления. Ведущим игры стал Чемпион Высшей лиги КВН - Дмитрий Колчин («Сок», г. Самара), а оценивали команды Аля Кокушкина - чемпионка Высшей лиги КВН («Имени меня», г. Королёв), Алексей Кривеня - чемпион Высшей лиги КВН («Русская дорога», г. Армавир), Игорь Ознобихин - актёр сериала «Реальные пацаны», Рубен Партевян - заместитель генерального директора ТТО АМиК, Юлия Баландина - руководитель Агентства по делам молодёжи Пермского края.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, по результатам игры представители Заполярья получили четыре «Да» от членов жюри и прошли в четвертьфинал лиги.

Увидеть эфир можно по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru