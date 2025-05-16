Мурманская команда КВН «Заполярье» вышла в полуфинал Международной лиги КВН

14 мая в Минске команда КВН «Заполярье» успешно выступила в 1/4 финала телевизионной Международной лиги КВН и прошла в полуфинал. Команда «Изи» не прошла в следующий этап, но показала достойный результат.

В 1/4 финала, которая прошла в Минске (Республика Беларусь), приняли участие 17 команд из России и Беларуси. Команда КВН «Заполярье» набрала 73 балла, что позволило ей пройти в полуфинал. Команда КВН «ИЗИ» набрала 67 баллов.

«Мы хотим сказать огромное спасибо правительству Мурманской области и лично губернатору Андрею Владимировичу Чибису за поддержку нашей команды и за поддержку КВН-движения на территории Мурманской области, ведь благодаря поддержке в регионе появляется много талантливой молодежи, которая может реализовываться творчески, ведь когда-то мы начинали играть в Мурманске и смогли добиться хороших результатов», – отметил капитан команды КВН «Заполярье» Артём Чередник.

В жюри вошли известные деятели культуры и спорта Беларуси: ведущий белорусского телеклуба «Что? Где? Когда?» Алесь Мухин, певец Тео, восьмикратная чемпионка мира по велоспорту Наталья Цилинская и другие.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/