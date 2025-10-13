Мурманская команда «Заполярье» вышла в финал Международной лиги КВН

Игры прошли 8 и 9 октября в Минске, участвовали лучшие команды из регионов России и стран СНГ. Представители Мурманской области уверенно прошли в финал, продемонстрировав высокий уровень подготовки, оригинальность и яркий северный колорит.

В полуфинальной игре команды соревновались в трёх классических конкурсах КВН: «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальное домашнее задание». Зрители и члены жюри отметили искренность, свежесть и сценическую харизму северян.

Команда «Заполярье» уже не первый год представляет регион на крупных сценах игр КВН. Впереди — финальные игры сезона Международной лиги.

«Команда «Заполярье» — это пример того, как творческая энергия, самоирония и настоящая командная работа рождают искренний, живой юмор. Мы видим, что у мурманской молодёжи высокий потенциал, и поддержка творческих компетенций сегодня — важная часть работы нашей команды. Именно такие проекты помогают ребятам раскрыться, поверить в себя и стать настоящими лидерами», — подчеркнул директор ГАУМО «Молодая Арктика» Максим Подполёнок.

Как отметили в региональном комитете молодёжной политики, выход мурманской команды в финал стал не только успехом КВНщиков, но и ещё одним подтверждением того, что северная молодёжь активно заявляет о себе на международном уровне. Игры КВН — это не просто соревнования в остроумии, но и площадка для развития креативных индустрий, самореализации и командного взаимодействия. Участие в таких проектах помогает молодым людям развивать публичные и управленческие навыки, работать с идеями и вдохновлять других.

Поддержка движения КВН является частью системной работы по развитию молодёжной среды региона. В рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» реализуется более 30 инициатив, направленных на создание возможностей для самореализации молодых северян — от грантов и стипендий до творческих конкурсов и образовательных программ.

