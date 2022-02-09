Мурманская команда завоевала главный трофей на первенстве СЗФО по мини-футболу

На прошлой неделе физкультурно-спортивный комплекс «Атлет» в Апатитах принимал первенство Северо-западного федерального округа по мини-футболу среди юношей 2010-2011 года рождения. Соревнования прошли без присутствия зрителей.

В первенстве приняли участие команды из Мурманска, Мончегорска, Североморска, Апатитов, Республики Коми, Северодвинска и Архангельска.

Победителем регионального турнира была признана мурманская команда «Юная гвардия», серебряные медали забрала команда СШ Коми, а бронза досталась команде «Барсы» из Архангельска.

Лучшими игроками турнира стали: вратарь – Макар Лямке («Юная гвардия» Мурманск); нападающий – Александр Калинин («Лапландия» Мурманск); бомбардир – Александр Панфилов («Юная гвардия» Мурманск); защитник – Савелий Татаринов (ДФК «Барсы» Архангельск); игрок – Иван Живанович (СШ Коми).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439406/#&gid=1&pid=1