Мурманская компания «Арктик-Борт» получила сертификацию, для торговли в странах ЕАЭС

Мурманский производитель лодок ООО «Арктик-Борт» получил сертификацию на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности маломерных судов ТР ТС 026/2012. Содействие в этом ему оказал региональный Центр поддержки экспорта.

«Сертификация нужна для того, чтобы экспортировать нашу продукцию в страны, которые входят в Евразийский экономический союз. Ввозимые туда товары должны обязательно сертифицироваться в соответствии с определенным порядком. Получить разрешительную документацию нам помог Центр поддержки экспорта Мурманской области. Со специалистами Центра легко работать, они идут на контакт, помогают по разным вопросам», – рассказал заместитель директора компании Сергей Никольский. Компания также надеется при поддержке Центра принять участие в профильных международных выставках.

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Мурманской области в приведении продукции или производственного процесса в соответствие с требованиями внешних рынков реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru