Мурманская компания «МП-Группа» подтвердила качество продукции сертификатами «Сделано в России»

Такие виды продукции мурманской компании «МП-Группа», как живой морской ёж, охлажденная, вяленая, сублимированная, мороженая икра морского ежа, икра морского ежа со сливочным маслом, получили сертификаты «Сделано в России» в категории «Надёжность».

ООО «МП-Группа» работает с 2017 года и занимается добычей морского ежа и производством различных видов продукции из икры морского ежа. Предприятие зарекомендовало себя на рынке как успешный экспортёр.

Преимущества сертификата «Сделано в России» — гарантия повышенного качества и надежности; подтверждение безопасности продукции и усиление позиций на международных рынках.

Напомним, программа «Сделано в России» — это комплекс мероприятий, направленных на продвижение качественной и конкурентоспособной продукции, произведённой в России, на внешние рынки.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, для получения сертификата необходимо авторизоваться на сайте Российского экспортного центра, заполнить заявку и приложить необходимые документы, подтверждающие соответствие продукции повышенным характеристикам качества по направлениям системы добровольной сертификации «Сделано в России». Услуга бесплатная.

В случае возникновения вопросов можно обратиться в Центр поддержки экспорта Мурманской области по телефону +7 (8152) 56-79-97 или по электронной почте: info@export51.ru.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553623/#&gid=1&pid=1