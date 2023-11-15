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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.23 15:30

Мурманская коррекционная школа №1 отметила своё 70-летие

Значимая для коллектива дата пришлась на Год педагога и наставника – как нельзя более подходящий для юбилея учреждения, в котором проработало уже несколько поколений чутких, отзывчивых, профессиональных учителей и воспитателей.

В ноябре 1953 года была создана семилетняя вспомогательная школа №1, позже реорганизованная во вспомогательную школу-интернат №1 – первую в регионе для особенных детей. За 70 лет коррекционная школа №1 заняла особое место в системе специального образования Мурманской области. Сегодня в школе работают 162 сотрудника: это педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, тьюторы – как опытные, так и молодые специалисты.

Министр образования и науки Диана Кузнецова поздравила коллектив коррекционной школы с юбилеем.

«Для того, чтобы работать с особенными детьми, мало одного призвания – нужна особенная чуткость души, умение вдохновляться даже небольшими успехами своих воспитанников. В этой коррекционной школе, как и в других, мы продолжаем создавать все условия для развития и обучения детей, а когда к этой работе добавляется вклад талантливых педагогов – результат не заставляет себя ждать. Благодарю ветеранов, не один десяток лет проработавших в школе и до сих пор остающихся мудрыми помощниками новых учителей. Благодарю начинающих педагогов, выбравших такую непростую специализацию. Пусть и дальше и у детей, и у взрослых в этой школе всё будет замечательно!», – пожелала министр.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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