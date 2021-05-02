Мурманская коррекционная школа-интернат №3 отпраздновала 45-летие. С юбилеем коллектив и воспитанников поздравила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба. Глава ведомства отметила, что главная задача педагогов коррекционной школы – не только передать детям основы знаний, но и воспитать в них умение жить в обществе и быть ему полезными.

«На протяжении сорока пяти лет Мурманская школа-интернат №3 остаётся единственной образовательной организацией в регионе для детей одновременно разных видов инвалидности – слабослышащих и глухих, слабовидящих и слепых, является родным домом для них. Сегодня здесь воспитывается 160 учащихся. Искренне желаю вам, уважаемые педагоги, быть для учеников мудрыми наставниками и верными друзьями», – сказала Ольга Дзюба.

Министр вручила наиболее отличившимся сотрудникам благодарности и грамоты министерства образования и науки Мурманской области.