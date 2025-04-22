Мурманская «КСШОР-Арктика» – победитель первенства Северо-Запада по хоккею

Хоккейный клуб «КСШОР-Арктика» из Мурманской области стал победителем первенства Северо-Западного федерального округа среди юношей до 18 лет. В финальной серии игр заполярная команда обыграла ХК «СКА-Светлогорец» из Калининградской области.

Финальные матчи проходили на площадке соперника мурманской команды – в Светлогорске. В первой игре «КСШОР-Арктика» вырвала победу в овертайме – 4:3. В составе заполярного коллектива голы забили Семён Стрельцов, Максим Воробьёв, Артём Рязанцев и Дмитрий Голуб. Во втором поединке хоккеисты из Калининградской области взяли реванш за поражение в первой игре, победив со счётом 7:3.

В решающей третьей игре финальной серии счёт открыла команда из Мурманской области – на 24-й минуте забил игрок ХК «КСШОР-Арктика» Арсений Колесников. Долгое время результат оставался неизменным, но за 10 минут до конца встречи светлогорцы сравняли счёт, что переводило матч в овертайм. Однако на 52-й минуте хоккеист заполярного коллектива Артем Шептуха поразил ворота соперника и установил окончательный результат игры – 2:1 в пользу «КСШОР-Арктика».

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, поддержка спорта в Мурманской области осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». Среди основных задач – развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, развитие инфраструктуры для подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом с целью поддержания здорового образа жизни населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/