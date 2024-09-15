Мурманская молодёжь отправилась в экспедицию «Форпост Заполярья — высота Ударная»

Военно-патриотическая экспедиция посвящена 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и памяти Леонида Федоровича Погодина и Михаила Григорьевича Орешеты. Эти северяне — настоящие патриоты Кольской земли, ставшие основоположниками поискового движения в Мурманской области, много сил и знаний вложившие в работу с молодёжью.

На протяжении трёх дней участники будут жить вдали от города в знаковом месте — на партизанской базе высота «Ударная», расположенной в районе озера Цацьюкком. В сентябре 1941 года 82-й погранотряд встал здесь на пути финских и немецких батальонов, прорывавшихся в районе реки Лотта.

Мурманчане научатся основам выживания в условиях Крайнего Севера, совершат несколько выходов к местам боев, пройдут по советской и немецкой оборонительным линиям. Кроме того, ребят ждут конкурсы: туристической и военной песни, на лучшее приготовление пищи в полевых условиях, бивуаков и другие активности.

Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам соревновательной части экспедиции команды-победители будут награждены дипломами и памятными призами.

Организатор мероприятия — Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28465&page=1