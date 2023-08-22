Мурманская молодёжь познакомилась с молодыми людьми Запорожья на Тавриде

Фестиваль «Таврида.АРТ» это уникальное место, которое позволяет ребятам из разных уголков страны не только пообщаться, но и рассказать друг другу о своей малой родине. Одной из таких площадок можно с уверенностью назвать стенд-павильон Запорожья.

Здесь 18 августа молодёжь Мурманской области впервые провела совместное мероприятие с молодыми людьми из Запорожской области.

Ольга Макарова, Анастасия Серова и Ксения Тазипова организовали для гостей пространства мастер-классы по лепке из полимерной глины, военной медицине, созданию керамических и росписи деревянных значков.

А представители комитета молодёжной политики Мурманской области во главе с заместителем председателя Еленой Бекряшевой провели для ребят, ставший традиционным для нашей области, и теперь получивший статус межрегионального проект «Арктический диалог». В рамках встречи они не только рассказали про молодежную политику нашего региона, упомянув уникальный проект «СОПКИ», но и познакомили участников с самим Кольским Заполярьем, его культурой, традициями и возможностями для молодежи, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru