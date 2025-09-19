Мурманская молодёжь рассказала, по каким критериям выбирает работодателя в 2025 году: коллектив оказался важнее зарплаты

На основе масштабного исследования, проведенного hh.ru среди молодых соискателей Мурманской области в возрасте от 14 до 35 лет, были выявлены ключевые критерии выбора работодателя. Данные показывают, что молодёжь региона демонстрирует особые предпочтения на рынке труда, отличающиеся как от общероссийских трендов, так и от запросов соискателей из других регионов.

Для молодых жителей Мурманской области наиболее важными факторами при выборе работы стали комфортная атмосфера в коллективе (51%) и отсутствие переработок (51%). Существенное значение также имеют стабильность и надёжность компании (40%) и высокая заработная плата (37%). Далее следуют человекоцентричный подход (34%), честность и открытость руководства (31%), свободный график посещения офиса (31%), возможности профессионального роста (26%) и репутация компании (23%). Наименее востребованными оказались отсутствие бюрократии (11%), миссия и ценности компании (6%) и возможность реализовать проекты (6%). Интерес к соцпакету в регионе минимален — всего 6% против 11% по стране, а внимание к корпоративной культуре полностью отсутствует.

Сравнение с общероссийскими данными показывает, что молодёжь Мурманской области заметно выше ценит человекоцентричный подход (34% против 26%) и отсутствие переработок (51% против 47%). В то же время реже, чем в среднем по стране, упоминаются стабильность компании (40% против 57%), уровень зарплаты (37% против 54%) и карьерные перспективы (26% против 35%). Таким образом, молодёжь Мурманской области делает акцент на атмосфере, доверии и балансе нагрузки, предъявляя меньшие требования к карьерному росту, уровню дохода и дополнительным бонусам.

Исследование hh.ru также выявило различия между мужскими и женскими запросами. Мужчины в большей степени ориентированы на финансовые аспекты: высокую зарплату как ключевой критерий выбрали 61,3% мужчин против 49% женщин. Женщины же чаще ценят комфортную атмосферу в коллективе (56,2% против 40,7%) и баланс между работой и личной жизнью (50,4% против 39,9%). Это отражает общую тенденцию: женщины больше фокусируются на психологическом комфорте и условиях труда, в то время как мужчины — на денежную мотивацию и карьерные возможности.

Критерии выбора работодателя сильно варьируются в зависимости от профессиональной сферы. Например, в сфере информационных технологий и юриспруденции соискатели чаще всего указывают на важность высокой зарплаты (70,8% и 87,9% соответственно). В то же время в творческих индустриях (искусство, медиа) и образовании больше ценят возможность реализовать интересные проекты и развитую корпоративную культуру. В медицине и фармацевтике ключевыми факторами остаются стабильность и возможность профессионального роста, а в розничной торговле и сфере услуг — атмосфера в коллективе и гибкий график.

«Молодёжь Мурманской области демонстрирует зрелый и осознанный подход к выбору работы, сочетая требования к финансовой составляющей с вниманием к условиям труда и корпоративной культуре. Эти тенденции важно учитывать работодателям, стремящимся привлекать и удерживать молодые таланты в условиях растущей конкуренции на рынке труда», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах.