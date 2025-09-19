Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового таксиВ Североморске стартует новый отопительный сезон
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.09.25 12:00

Мурманская молодёжь рассказала, по каким критериям выбирает работодателя в 2025 году: коллектив оказался важнее зарплаты

На основе масштабного исследования, проведенного hh.ru среди молодых соискателей Мурманской области в возрасте от 14 до 35 лет, были выявлены ключевые критерии выбора работодателя. Данные показывают, что молодёжь региона демонстрирует особые предпочтения на рынке труда, отличающиеся как от общероссийских трендов, так и от запросов соискателей из других регионов.

Для молодых жителей Мурманской области наиболее важными факторами при выборе работы стали комфортная атмосфера в коллективе (51%) и отсутствие переработок (51%). Существенное значение также имеют стабильность и надёжность компании (40%) и высокая заработная плата (37%). Далее следуют человекоцентричный подход (34%), честность и открытость руководства (31%), свободный график посещения офиса (31%), возможности профессионального роста (26%) и репутация компании (23%). Наименее востребованными оказались отсутствие бюрократии (11%), миссия и ценности компании (6%) и возможность реализовать проекты (6%). Интерес к соцпакету в регионе минимален — всего 6% против 11% по стране, а внимание к корпоративной культуре полностью отсутствует.

Сравнение с общероссийскими данными показывает, что молодёжь Мурманской области заметно выше ценит человекоцентричный подход (34% против 26%) и отсутствие переработок (51% против 47%). В то же время реже, чем в среднем по стране, упоминаются стабильность компании (40% против 57%), уровень зарплаты (37% против 54%) и карьерные перспективы (26% против 35%). Таким образом, молодёжь Мурманской области делает акцент на атмосфере, доверии и балансе нагрузки, предъявляя меньшие требования к карьерному росту, уровню дохода и дополнительным бонусам.

Исследование hh.ru также выявило различия между мужскими и женскими запросами. Мужчины в большей степени ориентированы на финансовые аспекты: высокую зарплату как ключевой критерий выбрали 61,3% мужчин против 49% женщин. Женщины же чаще ценят комфортную атмосферу в коллективе (56,2% против 40,7%) и баланс между работой и личной жизнью (50,4% против 39,9%). Это отражает общую тенденцию: женщины больше фокусируются на психологическом комфорте и условиях труда, в то время как мужчины — на денежную мотивацию и карьерные возможности.

Критерии выбора работодателя сильно варьируются в зависимости от профессиональной сферы. Например, в сфере информационных технологий и юриспруденции соискатели чаще всего указывают на важность высокой зарплаты (70,8% и 87,9% соответственно). В то же время в творческих индустриях (искусство, медиа) и образовании больше ценят возможность реализовать интересные проекты и развитую корпоративную культуру. В медицине и фармацевтике ключевыми факторами остаются стабильность и возможность профессионального роста, а в розничной торговле и сфере услуг — атмосфера в коллективе и гибкий график.

«Молодёжь Мурманской области демонстрирует зрелый и осознанный подход к выбору работы, сочетая требования к финансовой составляющей с вниманием к условиям труда и корпоративной культуре. Эти тенденции важно учитывать работодателям, стремящимся привлекать и удерживать молодые таланты в условиях растущей конкуренции на рынке труда», — отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в августе подешевели продукты и услуги, непродовольственные товары подорожали-PRO Валюту (16+)Курс доллара США активно растёт в паре с фунтом стерлингов-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»