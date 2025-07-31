Мурманская «Научка» на «Табуретке» в Мончегорске

2 августа на площади Революции Мончегорска состоится традиционный фестиваль искусств «Табуретка». Название этого яркого мероприятия вдохновлено памятником табуретке — символу первых творческих выступлений в семейном кругу.

Мурманская областная научная библиотека выходит на фестиваль со своей программой и приглашает всех присоединиться к празднику творчества и вдохновения.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, в субботу с 11.00 до 17.00 начнёт свою работу книжная лавка Мурманской областной научной библиотеки, где будет проводиться продажа изданий региональных авторов и книг об истории, природе и традициях народов Кольского края.

В это же время состоятся интеллектуальные игры от мурманской «Научки», литературные викторины, «Своя игра», пазл из фрагментов обложек книг мурманских авторов.

С 14.00 до14.30 можно будет посмотреть постановку «Сильнее невозможно» в исполнении театрального коллектива «Слуги Мельпомены». Детективная история о любовном треугольнике и преступлении. Коварство, ложь, светлые чувства и профессионализм – к чему приведёт этот набор? Какой клубок страстей ждёт опытного следователя, и получится ли у него узнать правду? Автор пьесы Анастасия Сорокина, режиссёр постановки Анна Барышкина.