Мурманская «научка» попала в топ-10 книжного рейтинга «ЛитРес»

По итогам книжного рейтинга «ЛитРес: Библиотеки» Мурманская областная научная библиотека вошла в топ-10 федеральных и региональных библиотек, заняв пятое место.

Электронная библиотека «ЛитРес» популярна и востребована читателей «научки». В настоящий момент фонд Мурманской областной научной библиотеки в «ЛитРес» составляет более 23000 книг, которые пользователи «научки» могут брать бесплатно, и читать их с мобильных устройств. Число активных пользователей составляет 16061 человек. Резкий скачок среди читателей «научки» произошёл в период пандемии, эти позиции сохранились и продолжают расти в 2021 году.

Самыми спрашиваемыми авторами являются Гузель Яхина с романами «Зулейха открывает глаза» и «Поезд на Самарканд», а также шведский писатель Фредерик Бакман с книгой «Тревожные люди». Взрослая аудитория предпочитает читать книги по саморазвитию, самопознанию и психологии. Наметилась тенденция по увеличению доли аудиокниг.

Сотрудничество главной библиотеки региона и «Литрес» началось в 2010 году и успешно продолжается, сообщает региональное Министерство культуры.