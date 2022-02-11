Мурманская область - единственный регион России, который попал на EMMIT-2022

На международной выставке туризма и путешествий в Восточном Средиземноморье EMMIT-2022 Россию представляют шесть компаний из Мурманской области. Одна из крупнейших выставок туристической отрасли проходит в Стамбуле с 9 по 12 февраля.

Такие компании, как «Ай-Терра», «Визит Мурманск», «Дикие и свободные», «Кольский край», «Север для Вас», «Хибины для Вас» представляют свои услуги и потенциал арктического туризма иностранным партнёрам.

«Мурманская область – единственный регион, который представляет Россию на мероприятии, ежегодно собирающем около 45 тысяч профессионалов туристической отрасли. Выставка является бизнес-платформой, предоставляющей новые возможности для бизнеса и сотрудничества в турецком и мировом туристическом секторах», – рассказала вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Участие туристических компаний региона в международной выставке EMMIT-2022 организовал Центр поддержки экспорта Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Мы единственный регион России, который попал на EMMIT-2022. Это очень большая победа нашей области. Выставки дают нам возможность пообщаться с потенциальными партнерами, привлечь в Мурманскую область дополнительный турпоток и деньги. 2022 год объявлен в регионе годом экотуризма. Мы будем стараться просвещать наших туристов, придумали для них много того, что позволит нашей области сохранить экологию», – рассказала участница выставки от Мурманской области Анжелика Ренжина, представляющая компанию «Север для Вас».

Как сообщает региональный комитет по туризму, в 2021 году в Мурманской области был побит рекорд допандемийного уровня посещения региона – 450 тысяч человек. Только в новогодние праздники на Кольском полуострове отдохнуло 75 тысяч человек, что на 56% превысило показатель 2020 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439666/#&gid=1&pid=1