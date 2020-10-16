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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.20 16:55

Мурманская область - инвестиции и строительство выросли, а с вводом жилой площади провалились

Как сообщает региональное Министерство экономического строительства, по предварительным данным, объём инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций) за январь-июнь 2020 года в Мурманской области составил 71,2 млрд рублей (108,4% к аналогичному периоду 2019 года в сопоставимых ценах).

Позитивная динамика связана с увеличением затрат, направленных на развитие горнопромышленного комплекса, строительство новых атомных ледоколов, рыболовецких судов и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, а также строительство объектов в рамках реализации проекта «Комплексное развития Мурманского транспортного узла», строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог и пр.

Доля собственных средств организаций в основной капитал в январе-июне 2020 года составила 47%, доля привлеченных средств – 53%, из них на средства бюджетов всех уровней пришлось 38% общего объёма инвестиций в основной капитал. Основную долю средств в объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2019 года, занимают средства федерального бюджета (91,2%).

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за январь-август текущего года в Мурманской области сложился в сумме 53,7 млрд рублей, или 138,6%  к соответствующему периоду предыдущего года. Увеличение связано с изменением объёма работ на объектах по добыче минерального сырья, металлургического производства, транспортной инфраструктуры и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений.

За январь-август 2020 года за счёт всех источников финансирования в нашем регионе введено 16,7 тысячи кв. метров общей площади жилья, что составило 64,2% от уровня аналогичного периода 2019 года. Всего в Мурманской области введено 128 жилых домов, из которых 126 домов относятся к индивидуальному жилищному строительству (15 тысяч кв. метров).

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