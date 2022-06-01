Мурманская область - на 12 месте в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей с детьми по итогам 2021 года

В рейтинге российских регионов по благосостоянию семей с детьми по итогам 2021 года Мурманская область занимает 12 место. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил, открывая вчера заседание регионального правительства. Глава области провёл его в режиме ВКС, находясь в рабочей поездке в Апатитах.

В преддверии Дня защиты детей на заседание правительства были вынесены вопросы о мерах поддержки семей с детьми и деятельности уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области.

Как отметил глава региона, у Мурманской области есть все необходимые ресурсы для поддержки семей с детьми: в 2022 году на эти цели предусмотрено 7 млрд 100 млн рублей, из них 3 млрд 900 млн – средства регионального бюджета.

«Отрадно, что за последние 5 лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на 2 611. С одной стороны, это очень хороший тренд, с другой – наша общая задача состоит в том, чтобы их количество и дальше росло», – подчеркнул Андрей Чибис и напомнил, что для этого в регионе принят целый набор решений, действуют 25 видов соцподдержки. Губернатор отметил хорошие показатели по новым мерам поддержки семей с детьми, обозначенным Президентом России Владимиром Путиным. В Мурманской области назначенные главой государства выплаты получают уже более 10,3 тысячи детей в семьях с детьми от 3 до 7 лет; более 6,8 тысячи детей – в семьях с детьми от 8 до 17 лет.

Также Андрей Чибис подчеркнул востребованность регионального проекта «Зарплата мамы». Напомним, с 1 мая возраст женщин, имеющих право на получение «зарплаты мамы» увеличен до 30 лет, а размер выплаты привязан к минимальному прожиточному минимуму и вырастет с учетом его индексации. С 1 июня выплата составит 16186,5 рубля. Кроме того, льгота распространяется и на тех мам, которые переезжают в нашу область, даже если ребенок родился в другом регионе.

Одним из наиболее чувствительных вопросов для многодетных семей региона Андрей Чибис назвал формирование инфраструктуры выделенных им земельных участков. По поручению губернатора был проведен подробный анализ этих земель на предмет возможности подведения к ним необходимой для строительства дома инфраструктуры. По тем участкам, где сделать это реально, главой региона сегодня дано поручение региональным Минстрою и Минсоцразвития совместно с главами администраций муниципалитетов до 1 июля разработать четкий комплекс мероприятий.

«Должна быть очень внятная дорожная карта, чтобы семьи четко понимали, когда они смогут реализовать свое право на строительство дома», - подчеркнул губернатор.

Земельные участки, которые не удалось обеспечить инфраструктурой в течение 5 лет, можно будет вернуть.

«Семьям, получившим участки, объективно не приспособленные к жилищному строительству, которые не удалось обеспечить инфраструктурой в течение 5 лет, необходимо дать право вернуть эти земельные участки и получить единовременную выплату в размере 340 тысяч рублей. Напомню, такую возможность мы ввели с 2020 года, ею воспользовались уже 353 семьи. Соответствующий проект оперативно принят областной Думой, я сегодня его подпишу, и эта мера начнет действовать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробно о мерах поддержки семей с детьми, реализуемых в Мурманской области, на заседании рассказал министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.