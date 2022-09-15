Мурманская область - на 19 месте в России по уровню зарплат руководителей
Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, составили рейтинг регионов страны по уровню реальных заработных плат руководителей отделов и подразделений в местных компаниях. В основу анализа легли данные по 700 компаниям – участникам аналитического проекта hh.ru «Банк данных заработных плат».
Самый высокий совокупный доход (включая премии и бонусы) у работников, занимающих руководящие позиции, наблюдается в Москве – здесь начальникам отделов и подразделений платят в среднем 198287 рублей. На втором месте - Приморский край (160000 рублей), на третьем - Санкт-Петербург (131132 рубля), на четвертом - Свердловская область (120000 рублей), на пятом - Московская область (113646 рублей). На Северо-Западе средний доход руководителя сейчас составляет в среднем 83900 рублей. Кроме Петербурга большие зарплаты на Северо-Западе топ-менеджерам также предлагают в Мурманской области – более 80400 рублей (наглядно на диаграмме).
Уровень фактического совокупного дохода руководителей отделов и подразделений, регионы СЗФО, сентябрь 2022:
|
Санкт-Петербург
|
131 132 ₽
|
Ленинградская область
|
105 724 ₽
|
Псковская область
|
86 746 ₽
|
Мурманская область
|
80 455 ₽
|
Калининградская область
|
79 788 ₽
|
Республика Коми
|
79 394 ₽
|
Республика Карелия
|
64 548 ₽
|
Архангельская область
|
64 226 ₽
|
Новгородская область
|
63 700 ₽