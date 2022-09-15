Мурманская область - на 19 месте в России по уровню зарплат руководителей

Самый высокий совокупный доход (включая премии и бонусы) у работников, занимающих руководящие позиции, наблюдается в Москве – здесь начальникам отделов и подразделений платят в среднем 198287 рублей. На втором месте - Приморский край (160000 рублей), на третьем - Санкт-Петербург (131132 рубля)...

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, составили рейтинг регионов страны по уровню реальных заработных плат руководителей отделов и подразделений в местных компаниях. В основу анализа легли данные по 700 компаниям – участникам аналитического проекта hh.ru «Банк данных заработных плат».

Самый высокий совокупный доход (включая премии и бонусы) у работников, занимающих руководящие позиции, наблюдается в Москве – здесь начальникам отделов и подразделений платят в среднем 198287 рублей. На втором месте - Приморский край (160000 рублей), на третьем - Санкт-Петербург (131132 рубля), на четвертом - Свердловская область (120000 рублей), на пятом - Московская область (113646 рублей). На Северо-Западе средний доход руководителя сейчас составляет в среднем 83900 рублей. Кроме Петербурга большие зарплаты на Северо-Западе топ-менеджерам также предлагают в Мурманской области – более 80400 рублей (наглядно на диаграмме).

Уровень фактического совокупного дохода руководителей отделов и подразделений, регионы СЗФО, сентябрь 2022: