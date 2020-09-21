Мурманская область - регион с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных

Научно-исследовательским финансовым институтом при Министерстве финансов России (НИФИ) опубликованы результаты оценки субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных. По итогам оценки раздела «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений за 2020 год» Мурманская область улучшила свою позицию по сравнению с 2019 годом и вошла в группу субъектов Российской Федерации «с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных» (регионом набрано 80,0% от максимально возможного количества баллов, в 2019 году – 66,7%).

Высокие результаты оценки демонстрируют эффективную организационную работу исполнительных органов государственной власти Мурманской области и их подведомственных учреждений.

На втором этапе мониторинга, который проводился с 20 марта по 9 сентября текущего года, оценивалась публикация государственными областными учреждениями на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) материалов: плановых документов на 2020 год (государственных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, показателей бюджетной сметы); отчётных документов за 2019 год (отчетов о результатах деятельности и об использовании государственного имущества, годовой бухгалтерской отчетности).

Как сообщает региональное Министерство финансов, кроме того, НИФИ опубликованы результаты тестового раздела «Создание условий для повышения открытости бюджетных данных в субъекте Российской Федерации», где Мурманская область включена в группу лидеров.