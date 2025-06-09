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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.25 10:15

Мурманская область — абсолютный лидер в АЗРФ по привлечению инвестиций в рамках преференциальных режимов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 6 июня в режиме ВКС глава региона Андрей Чибис принял участие в итоговом заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в формате видеоконференции. Открывая встречу, глава Минвостокразвития Алесей Алексей Чекунков отметил, что несмотря на сложные экономические условия, включая высокую ключевую ставку, системная работа по развитию территорий продолжается, основной акцент делается на создание условий для жизни людей и реализацию стратегически важных проектов. Министр обратил внимание на успешную реализацию программы реновации ЗАТО в арктических регионах.

«Мы вместе с Мурманской областью начинали программу в далеком 2020 году. Я благодарю Андрея Владимировича Чибиса за это. Его очень активная и бескомпромиссная позиция позволила правильно запустить ее, и уже вышло поручение президента Владимира Владимировича Путина о продлении этой программы до 2030 года с сохранением финансового обеспечения», — сказал Алексей Чекунков.

В продолжении заседания, губернатор Андрей Чибис рассказал о ключевых достижения и крупных проектах, отметив, что Мурманская область демонстрирует значительные успехи в экономике, логистике и социальной сфере. Так, например, в июле 2023 года в Мурманске президент поддержал программу льготной «Арктической ипотеки», что позволило возобновить масштабное жилищное строительство в регионе впервые с советских времен. Также глава региона отметил, что главным итогом Международного арктического форума, на полях которого прошло совместное заседание пяти комиссий Госсовета РФ «Севморпуть и Арктика» стало представление новых индустриальных проектов, включая производство редкоземельных металлов.

«Всего за шесть лет фактически в развитие Мурманской области вложено 1,5 триллиона рублей. Это, конечно, огромный показатель. Почти шесть тысяч мест создано нашими резидентами Арктической зоны и резидентами ТОР «Столица Арктики». Коллеги, мы с вами постоянно взаимодействуем друг с другом. Это позволяет в рамках созданной президентом специальной комиссии Госсовета вырабатывать новые идеи и новые предложения, которые стимулируют изменение качества жизни в Арктике. Принципиально важно, что то, что мы обсуждали все вместе и детально отрабатывали в рамках деятельности комиссии Госсовета, в итоге вошло в поручения, данные президентом, которые мы вместе должны реализовывать», — подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, губернатор особо подчеркнул значимость реализации амбициозного проекта по созданию современного кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета. Студенты смогут получать востребованную профессию, а затем и высокооплачиваемую работу.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548168/#&gid=1&pid=4

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