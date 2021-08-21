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Мурманская область. Арктика (16+)21.08.21 13:00

Мурманская область – активный участник национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Наш регион является одним из наиболее экспортоориентированных регионов России. Напомним, область вошла в топ-15 регионов – основных экспортёров страны, среди арктических регионов у Мурманской области 2-е место по итогам 2020 года.

В Мурманской области идёт внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0, который разработан в соответствии с паспортом федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в целях совершенствования институциональной экспортной среды в субъектах Российской Федерации.

Стандарт – это набор из 15 инструментов, среди которых разработка и реализация программы развития экспорта в регионе, организация обучения экспортно ориентированных региональных субъектов предпринимательства основам экспортной деятельности, организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства с потенциальными зарубежными контрагентами, развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли, реализация акселерационных программ развития экспорта и других комплексных инструментов развития экспорта, создание и развитие механизмов популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодёжи.

Одним из ключевых инструментов Стандарта является создание и развитие Центра поддержки экспорта. В Мурманской области Центр успешно функционирует уже с марта 2019 года. За это время 289 малых и средних предприятий региона воспользовались услугами Центра, заключили в общей сложности 71 экспортный контракт на сумму 19 млн долларов США, вывели на международные электронные торговые площадки 28 субъектов малого и среднего предпринимательства.

До конца этого года планируется организация комплексных экспозиций экспортёров региона на международных выставках в Санкт-Петербурге, Москве, а также Казахстане и Китае.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, внедрение инструментов Стандарта является крайне важной задачей в предстоящем году, которая позволит раскрыть экспортный потенциал области. В течение следующего года планируется разработка экспортной стратегии Мурманской области, создание экспортного совета при губернаторе, открытие в высших учебных заведениях области специальностей по внешнеэкономической деятельности, формирование управленческой команды по развитию регионального экспорта, организация обучения предпринимателей Мурманской области, проведение конкурса «Экспортер года».

«Региональный экспортный стандарт 2.0 станет ещё одной ступенью формирования эффективной и гибкой инфраструктуры поддержки экспорта, учитывающей специфику нашего региона, в том числе за счет вовлечения органов власти и представителей бизнес-сообщества в процесс развития экспортной деятельности», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

 

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