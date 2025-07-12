Глава региона Андрей Чибис 11 июля провёл рабочую встречу с президентом «Cosmos Hotel Group» Александром Биба. Стороны обсудили планы по развитию гостиничной и туристической инфраструктуры в Мурманской области.

«Мы настроены на развитие нашего сотрудничества, потому что спрос на размещение у нас огромный, поток туристов большой. Люди приезжают в Кольское Заполярье, чтобы увидеть наши достопримечательности, природу, недавно прошёл Международный арктический форум и все это стимулирует нас активно развивать гостиничную инфраструктуру», — рассказал Андрей Чибис.

Александр Биба подчеркнул заинтересованность компании в расширении присутствия на Севере.

«В Мурманске мы уже успешно развиваем наш отель «Cosmos Murmansk» категории «4 звезды», который пользуется стабильным спросом как среди россиян, так и иностранных гостей. Безусловно, Мурманская область — это перспективное направление для роста туристической отрасли, потому что благодаря вам и вашей команде ежегодно растёт туристический поток в регион. Для нас развитие туристической инфраструктуры и создание высокого качества гостиничного сервиса является важной миссией, в том числе в части подготовки персонала. На базе нашей собственной академии гостеприимства «Cosmos» мы создаём будущий кадровый резерв и готовы делиться нашим многолетним опытом и экспертизой», — отметил Александр Биба.

Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии, включая поддержку со стороны региона и привлечение дополнительных инвестиций.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550235/#&gid=1&pid=1