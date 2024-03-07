«Мурманская область – флагман развития Арктики»: губернатор Андрей Чибис рассказал о ключевых преимуществах региона на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

6 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи губернатор Мурманской Андрей Чибис открыл не научную сессию «Молодая Арктика», организованную в партнерстве с Единым волонтёрским центром Мурманской области. Глава региона выступил с лекцией «Мурманская область – флагман развития Арктики» и рассказал о возможностях и перспективах, которые открываются перед молодыми людьми в Кольском Заполярье.

«В 2019 году мы поставили перед собой амбициозную цель – добиться миграционного прироста населения до 2030 года. Мы долго считали, спорили, но нам было важно, чтобы на Север стало приезжать больше людей, чем уезжать. Этой цели удалось достигнуть в прошлом году. В Мурманскую область приехали молодые, активные и трудоспособные семьи. Это большая победа и важнейший показатель. Я хочу поблагодарить всех, кто решил связать свою жизнь с Кольским Заполярьем», – подчеркнул глава региона, открывая панельную сессию.

Андрей Чибис отметил, что Мурманская область – уникальный регион, в котором открываются широкие перспективы для молодых людей, готовых развивать профессиональные компетенции, творческие навыки и научные знания. Создание дополнительных стимулов жить и работать в Кольском Заполярье, а также привлечение молодых сотрудников из других регионов – вот ключевые задачи правительства Мурманской области. В регионе реализуется комплекс различных мер поддержки молодежи. Среди них – именная стипендия одаренным детям и специальная стипендия для активной молодежи Губернатора Мурманской области, а также предоставление грантов на реализацию молодежных социально значимых проектов. По инициативе регионального правительства с 2020 года в Мурманской области действуют «Полярки молодым» – молодёжь получает выплаты с первого дня работы в бюджетной отрасли.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить» в регионе введены меры социальной поддержки медработников и педагогов. При первом трудоустройстве после окончания обучения медработники получают единовременное пособие в размере шести должностных окладов. Для медицинских специалистов действует компенсация оплаты аренды жилья за счет регионального бюджета – до 25 тысяч рублей, компенсация стоимости проезда к месту практики и обратно для целевых студентов, а также аренда жилья на время практики. В два раза увеличены стипендии для ординаторов и студентов, обучающихся по целевому направлению, установлена фиксированная минимальная зарплата для ряда категорий в первичном звене и на скорой помощи.

Работники здравоохранения включены в перечень категорий участников программы «Свой дом в Арктике», у который есть возможность получить сертификат на 1,5 млн рублей на строительство или приобретение дома или домокомплекта. «Свой дом в Арктике» – региональная программа, которая реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Участниками программы в том числе могут являться многодетные семьи, участники СВО, ветераны боевых действий и члены их семей, а также работники здравоохранения и образования.

Молодые педагоги со стажем работы от трёх лет по дефицитным специальностям, переехавшие в регион, получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Педагогические работники со стажем до 3-х лет, впервые трудоустроившиеся на дефицитные вакансии и переехавшие в Мурманскую область, получают 500 тысяч рублей. Молодые специалисты, приступившие к работе в школах, детских садах и колледжах Кольского Заполярья, получают единовременное поощрение в размере 100 тысяч рублей по завершении учебного года. Педагогам первой и высшей квалификационных категорий устанавливается ежемесячная выплата в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно, а заслуженным учителям Российской Федерации выплата будет увеличена в два раза и составит 20 тысяч рублей ежемесячно. Также введена компенсация аренды жилья в размере 25 тысяч рублей для узкопрофильных специалистов, переехавших в регион, и продолжает действовать выплата в 1 млн рублей для приезжающих работать в другие медучреждения Мурманской области.

Кроме того, молодые семьи могут воспользоваться «Арктической ипотекой» – льготным ипотечным кредитом под 2% годовых для приобретения жилья на первичном рынке, в том числе для участия в долевом строительстве, а также на покупку жилья на вторичном рынке в моногородах и сельских поселениях региона.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что Мурманская область — место базирования Атомного ледокольного флота, который по праву считается образцовым примером первенства отечественной науки и промышленности. Атомные ледоколы обеспечивают круглогодичную навигацию по Северному морскому пути – главной судоходной артерии России. Также Мурманск входит в топ-5 портов России по грузообороту.

В Мурманской области успешно реализуются промышленные и инфраструктурные проекты, направленные на укрепление позиций государства в Арктике. Среди ключевых проектов, которые обеспечили мощный толчок к развитию Мурманской области и всей страны, – отправка по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа к месту эксплуатации на Гыданский полуостров, запуск рабочего движения по железнодорожному мосту на западном берегу Кольского залива, а также принятие решения о газификации Мурманской области. Кроме того, начата комплексная работа по реновации ЗАТО Арктической зоны России, утверждены опорные населенные пункты Мурманской области.

В продолжение мероприятия на площадке не научной сессии выступили и другие спикеры, которые не только рассказали об уникальных особенностях Мурманской области, но и поделились впечатлениями о первых поездках в Кольское Заполярье.

«В Мурманской области команда Единого волонтёрского центра реализует проекты, влюбляющие в Мурманскую область тех, чье сердце открыто для добрых дел. У нашего региона много особенностей, которыми он привлекает внимание, и сегодня мы затронем лишь некоторые из них», – поприветствовала участников панельной сессии руководитель Единого волонтерского центра Евгения Чибис.

Александр Панжинский, российский лыжник, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте, поделился с молодыми делегатами личным опытом участия в забеге «ЭЛ5-Энерго Трейл» на территории Кольской ветроэлектростанции ПАО «ЛУКОЙЛ» в Мурманской области – «края, в котором чувствуется запах океана».

«Через такие регионы, как Мурманская область, вы полюбите Россию. На фоне 50-этажного здания ветряной электростанции ты себя чувствуешь таким маленьким и крошечным. Эти электростанции, которые дают энергию региону и всей стране, заряжают и тебя самого. Ты чувствуешь эту энергию, вдохновляешься. Мне повезло, я смог выиграть дистанцию в 20 км, и тем самым стал не только лыжником, но и бегуном, тревел-раннером. Уверен, многие из вас захотят приехать в Мурманскую область и летом, это уникальное время года в регионе. Полярный день, солнце не садится – для меня это было за гранью фантастики, когда в 12 ночи солнце приблизилось к горизонту, но не зашло. И это тоже заряжает, мотивирует демонстрировать все свои лучшие качества», – подчеркнул Александр Панжинский.

Спикерами познавательного мероприятия также стали блогер, исследователь и участник волонтерской экспедиции «От родника до океана» Мика Петров и эксперты в сфере спорта, туризма и культуры из Мурманской области. Мика Петров поделился рассказом о самом необычном путешествии, во время которого ему довелось жить на маяке у берега Белого моря:

«Благодаря проекту Единого волонтёрского центра «От родника до океана. Маяки» совершенно разные люди объединились, чтобы помочь местным жителям облагородить маяк Кашкаранцевский, построенный в 1978 году. Величественное сооружение в виде круглой кирпичной башни, окрашенной белыми и красными горизонтальными полосами, является узнаваемой достопримечательностью Кольского полуострова. Я понял, что с помощью волонтерства можно наполнить жизнь приключениями, обрести друзей и реализовать мечты. Даже такую необычную, как пожить на маяке – закрытой территории для туристов», – рассказал Мика Петров.

Алина Васенева озвучила ТОП-5 мест, которые обязательно нужно посетить в Кольском Заполярье, Анастасия Фатерина поделилась волонтерским опытом, а Анастасия Старикова рассказала, почему переехала жить с Урала В Мурманскую область по губернаторской программе «Курс на Север».

Анна Харичева, молодой режиссер и сценарист, руководитель направления Лаборатории креативных индустрий проекта «Школа Росатома», поделилась, что мечтает побывать в Мурманской области и снять фильм о ледоколах:

«Человек, побывавший в Арктике, словно космонавт, который только что вернулся на Землю. Арктика – это, пожалуй, последняя крупная, но до сих пор до конца неисследованная часть нашей планеты. Поэтому меня так туда и манит. Чтобы она приоткрыла завесу своих тайн, мы должны понять, как по ней перемещаться. Ледоколы, которые осваивают Северный морской путь, нам в этом помогут», – сказала Анна.

В завершении сессии участники приняли участие в интеллектуальной викторине и выиграли различные призы: брендированную продукцию, паспорт полярника, вместе с настольной игрой «Поймай северное сияние» от Туристского информационного центра, путевки в волонтерскую экспедицию к маякам на побережье Баренцева моря, путевку на забег на Кольской ВЭС, а также сертификат на участие в летней сап-гонке в Хибинах.

Также сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил на просветительском марафоне «Знание. Первые» Российского общества «Знание» и посетил торжественную церемонию закрытия Всемирного фестиваля молодежи с участием Президента России Владимира Путина.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» по Указу Президента России Владимира Путина. Участниками фестиваля стали около 20 тысяч молодых представителей разных стран и профессиональных направлений. В программу фестиваля также вошли познавательные марафоны, научные состязания, карьерные тренинги и творческие мастер-классы. Кроме того, в рамках культурного шефства в Сочи молодые северяне знакомят иностранную делегацию с самобытной культурной и промышленными достижениями Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru