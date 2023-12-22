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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.23 13:00

Мурманская область – флагман развития Арктики. В Москве на выставке «Россия» стартовал День арктического инвестора

На ВДНХ сегодня стартовал День Мурманской области.

На стенде нашего региона можно получить консультации кадровой службы «Курс на Север» и подать заявку на переезд в регион, узнать больше о профессии горнорабочего и примерить спецодежду, отправить открытку через Арктическую почту (павильон 75В). В павильоне «Почувствуй Россию» работает живая фотозона «Imandra Viking Fest», рассказывают о нашем туристическом потенциале и возможностях отдыха в Кольском Заполярье.

А в зоне деловых проектов (павильон 75А) начался День арктического инвестора. На пленарной сессии губернатор Андрей Чибис отметил, что этот год стал знаковым для региона в области развития Севморпути.

«Завершён важнейший этап реализации Мурманского транспортного узла: благодаря поддержке Президента Владимира Путина и Правительства дан старт рабочему движению по новой ветке железной дороги. Мы боролись за финансирование, завершение проекта и менее, чем за год, работы сделано больше, чем за весь прошедший период. Есть необходимые ресурсы для обеспечения энергетической инфраструктурой всех проектов на западном берегу Кольского залива, проложили водопровод», – подчеркнул Андрей Чибис и отметил, что МТУ позволит в будущем увеличить грузооборот в два раза, до 110 млн тонн в год.

Глава региона отметил, что сегодня подписано соглашение с «Русатом Карго» по созданию нового контейнерного терминала на западном берегу Кольского залива. Растёт количество современных ледоколов, обслуживающих СМП.

«Увеличивается объём нашей грузовой базы для СМП. Это и уникальный проект компании «НОВАТЕК», которые с нуля строят высокотехнологичные плавучие заводы по сжижению природного газа. Летом президент Владимир Путин лично дал старт отправке с ЦСКМС первой платформы, СПГ – один из важнейших грузов. И конечно, это решение президента по газификации Мурманской области, что перевернет экономику региона, даст возможность переработки сырья, которое мы добываем, новые рабочие места, инвестиции, налоговую отдачу. И это проект по переработке СПГ – все эти перспективы делают наш регион действительно оплотом, флагманом развития Арктики» – подчеркнул глава региона.

Как сообщает vk.com/murman_sever, также подписаны соглашения с новыми инвесторами, которые будут реализовывать проекты в регионе: строительство перегрузочного портового комплекса в Мурманске; создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса в Териберке; строительство гостиничного комплекса и базы отдыха на горнолыжном курорте в Кировске.

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457311624%2Fwall-120229555_95860

 

 

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