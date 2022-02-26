Мурманская область – лауреат туристической премии «Russian Travel Awards»

Вчера в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей всероссийской туристической премии «Russian Travel Awards». Мурманская область стала лауреатом в номинации «Территория экологического туризма».

«Мурманская область обладает уникальными природными и рекреационными ресурсами. Ландшафты Кольского Севера, в числе которых заказники «Сейдъявврь», «Кутса», а также природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Териберка», известны и узнаваемы далеко за пределами региона. Главная задача экологического туризма – свести к минимуму возможные отрицательные последствия путешествий в природу и максимально увеличить их преимущества, учитывая, что уникальные экосистемы Арктической зоны Российской Федерации характеризуются низкой устойчивостью к антропогенному воздействию и слабой способностью к восстановлению», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, Всероссийская туристическая премия «Russian Travel Awards» направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства и вручается по итогам прошедшего года.

Организатор премии – комитет по развитию туризма Петербурга, мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по туризму. Учредители всероссийской туристической премии «Russian Travel Awards» – ФРОС «Region PR» и компания «Консалтинг-Тур».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441194/#&gid=1&pid=1