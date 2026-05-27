Мурманская область — лидер Арктической зоны по числу резидентов

Заместитель губернатора Мурманской области Светлана Панфилова на заседании правительства региона представила доклад о ключевых итогах и перспективах развития экономики Мурманской области, отметив лидирующие позиции региона в Арктической зоне Российской Федерации. Как было отмечено, Мурманская область уверенно занимает первое место по количеству резидентов АЗРФ — их число достигло 314, 90% из них относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Как подчеркнула Светлана Панфилова, экономика Мурманской области демонстрирует устойчивость и сохранение способности в развитии инвестиционного потенциала по перспективным направлениям. Валовой региональный продукт на душу населения за 2019–2024 годы увеличился в 2,3 раза, составив 1,7 млн рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам 2025 года достигла 126373,5 рубля, что позволило региону войти в топ-10 по России.

Инвестиционный портфель Мурманской области включает более 300 проектов с общим объемом вложений свыше 3,2 трлн рублей на ближайшие 10 лет. На сегодняшний день в Мурманской области 320 резидентов АЗРФ и ТОР, которыми с начала действия преференциальных режимов вложено свыше 300 млрд рублей. Всего за 7 лет объем инвестиций в основной капитал составил порядка 1,8 трлн рублей.

В числе ключевых реализуемых проектов - комплексное развитие Мурманского транспортного узла и порта «Лавна», который стал первым новым портом в регионе с советских времен. Продолжается освоение Колмозерского литиевого месторождения, реализуется программа газификации области и строительство Кольской АЭС-2. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений признан уникальным проектом, не имеющим аналогов в мире.

Активно развивается и судоремонтная отрасль. В рамках соглашения с Правительством Мурманской области компания «S7 Group» ведёт работу по восстановлению мощностей Мурманского судоремонтного завода на территории, прилегающей к морскому вокзалу. В проект развития входит как восстановление плавучих судоремонтных мощностей, так и наземной инфраструктуры. На территории угольной базы при участии ГТЛК начата предпроектная стадия по реализации проекта по созданию судоремонтного предприятия кластерного типа. Одновременно ведётся поиск инвестора для реализации проектов на территории северного района АО «Мурманский морской рыбный порт», что позволит создать новый универсальный порт и завершить комплексное обновление всей портовой инфраструктуры.

Отдельное внимание в докладе было уделено мерам поддержки бизнеса. С 2022 года в регионе успешно работает Фонд развития промышленности Мурманской области, предоставляющий займы по ставкам от 1% до 5% годовых. За время работы выдано 15 займов на общую сумму 270,5 млн рублей, реализовано 12 инвестиционных проектов. Также с 1 января 2027 года на территории Дальнего Востока и в Арктической зоне России начнет действовать Единый преференциальный режим для инвесторов, который объединит лучшие практики существующих мер поддержки.

Мурманская область — экспортно-ориентированный регион. Продукция местных производителей — рыба, морепродукты, удобрения, металлы, упаковка — востребована по всему миру. По итогам 2025 года Китай стал главным внешнеторговым партнером региона, а экспорт в Республику Беларусь увеличился в 8 раз. Услуги по сопровождению выхода МСП на зарубежные рынки обеспечивает региональный Центр поддержки экспорта. За 2025 год 10 МСП заключили экспортные контракты на более чем 500 млн рублей.

Одним из перспективных примеров создания современной инфраструктуры для инвесторов заместитель Губернатора назвала проект по созданию промышленного парка, инициированный Правительством Мурманской области. Проект включен в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Мурманской агломерации до 2035 года и поддержан на федеральном уровне.

Промышленный парк будет располагаться в удобной локации с высокой транспортной доступностью — в окрестностях областного центра. Ввод парка в эксплуатацию планируется осуществлять поэтапно. Для реализации проекта Правительство Мурманской области работает над привлечением средств федерального бюджета. В настоящее время разработаны концепция, финансово-экономическая модель и дорожная карта проекта. Сформирован пул из 11 потенциальных резидентов.

Как отметила Светлана Панфилова, создание промышленного парка позволит предпринимателям снизить капитальные затраты на 35–40%, сократить сроки запуска производства с 24 до 6–8 месяцев и локализовать цепочки поставок в Кольской агломерации.

«Мы последовательно формируем в регионе комфортную среду для ведения бизнеса и привлечения инвестиций. Промышленный парк станет еще одним драйвером экономического роста Мурманской области, точкой притяжения для малого и среднего предпринимательства и основой для создания новых высокопроизводительных рабочих мест», - подчеркнула заместитель губернатора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568407/#&gid=1&pid=1