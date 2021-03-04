Мурманская область – лидер по числу резидентов Арктической зоны РФНа Мончегорской промплощадке Кольской ГМК построят современный логистический центр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.21 16:00

Мурманская область – лидер по числу резидентов Арктической зоны РФ

Ещё несколько компаний из Мурманской области подписали соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Таким образом, от региона статус резидента АЗРФ получили уже более двадцати компаний.

«На сегодняшний день всего в Арктической зоне зарегистрировано 63 резидента, 24 из них – от Мурманской области. Мы сохраняем позицию лидера и намерены привлечь еще больше компаний с интересными и важными проектами. Так, например, вчера соглашение подписала компания «Круиз», которая создаст водноспортивную базу в Мурманске для обеспечения безопасной стоянки маломерных судов и проведения экзаменов инспекторов ГИМС», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Суммарный объём инвестиций по проектам резидентов АЗРФ, реализуемым в Мурманской области, составляет более 51 млрд 212 миллионов рублей. Реализация проектов позволит открыть 1311 новых рабочих мест.

Меры государственной поддержки резидентов АЗРФ доступны малому бизнесу. Среди резидентов от Мурманской области есть индивидуальные предприниматели.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее ознакомиться с условиями и подать документы на получение статуса резидента АЗРФ можно через электронный кабинет на инвестиционном портале Арктической зоны России.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему на Севере жить хорошо? Ответ знает Юрий Макаренко, «крестоносец» МГТУ
Константин
26.02.21 14:19
Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Парк махинаторов»
Ерохин Виктор Петрович, сочувствующий.
24.02.21 21:14
Причина этой трагедии - бедность и бесправие граждан России-страдалицы. Она в который раз обнажила, то о чем мы сами знаем! Почему человек не отказался от сей работы и сел за руль и рычаги шнекоротор
Комментарий к новости:На месте недавней трагедии на озере Канентъявр представители московской медиатусовки проводят рискованные заезды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Правительство РФ уже в этом году может выделить 460 млн рублей на субсидирование затрат рыбопромышленников на топливо-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро - почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)В феврале Кольская АЭС выдала в Единую энергосистему страны 894,3 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Штаб помогает муниципалитетам в решении оперативных задач по очистке территорий, а снегопад и метель продлятся до конца недели-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство предложило усилить контроль за «безвизовыми» мигрантами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика