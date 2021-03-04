Мурманская область – лидер по числу резидентов Арктической зоны РФ

Ещё несколько компаний из Мурманской области подписали соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Таким образом, от региона статус резидента АЗРФ получили уже более двадцати компаний.

«На сегодняшний день всего в Арктической зоне зарегистрировано 63 резидента, 24 из них – от Мурманской области. Мы сохраняем позицию лидера и намерены привлечь еще больше компаний с интересными и важными проектами. Так, например, вчера соглашение подписала компания «Круиз», которая создаст водноспортивную базу в Мурманске для обеспечения безопасной стоянки маломерных судов и проведения экзаменов инспекторов ГИМС», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Суммарный объём инвестиций по проектам резидентов АЗРФ, реализуемым в Мурманской области, составляет более 51 млрд 212 миллионов рублей. Реализация проектов позволит открыть 1311 новых рабочих мест.

Меры государственной поддержки резидентов АЗРФ доступны малому бизнесу. Среди резидентов от Мурманской области есть индивидуальные предприниматели.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее ознакомиться с условиями и подать документы на получение статуса резидента АЗРФ можно через электронный кабинет на инвестиционном портале Арктической зоны России.