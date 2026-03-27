Мурманская область – лидер по приросту бронирования в зимнем сезоне

По данным системы онлайн-бронирования объектов размещения «Bronevik.com», Мурманская область занимает первое место по приросту бронирования в сегменте туризма в период декабрь 2025 – январь 2026 (+56%).

Данные озвучил сегодня коммерческий директор компании Павел Корешков в ходе круглого стола комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры, посвящённого итогам зимнего туристического сезона.

Кроме того, по данным сервиса, Мурманская область входит в топ-10 регионов по онлайн-бронированиям в два первых зимних месяца (2% от всех заказов РФ). В числе ключевых трендов зимнего туристического сезона в целом по стране Павел Корешков отметил в том числе перераспределение спроса в пользу бюджетных типов и категорий средств размещения, существенную роль краткосрочных поездок и спонтанных бронирований в структуре турпотока, а также совмещение деловых и туристических целей в рамках командировок.

