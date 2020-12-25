Мурманская область – лидер по привлечению инвестиций в АЗРФ

Мурманская область – лидер по привлечению инвестиций в Арктической зоне Российской Федерации. Об этом объявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев в рамках сегодняшнего заседания Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Юрий Трутнев отметил, что создание системы преференций позволило инвесторам принять и ускорить инвестиционные решения по таким проектам, как освоение месторождения платиноидов «Федорова тундра» в Мурманской области с объемом инвестиций 82 млрд рублей, модернизация Ковдорского ГОКа – объём инвестиций 20 млрд рублей, строительство нового терминала навалочных грузов в порту Мурманск – 13,4 млрд рублей, а также горнолыжный комплекс-порт Лиинахамари с объёмом инвестиций 12,5 млрд рублей.

«Даже по перечисленным проектам очевидно, что лидером по привлечению инвестиций является Мурманская область. На её долю приходится 39% инвестиций. Хочу поблагодарить губернатора за эту работу», – подчеркнул Юрий Трутнев.