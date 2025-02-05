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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.25 11:00

Мурманская область — лидер по созданию модельных библиотек в СЗФО и на втором месте по России

На всероссийском форуме «Культурная перезагрузка: итоги и перспективы» подвели итоги федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Так, Мурманская область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе и второе место в России по количеству муниципальных библиотек, модернизированных по модельному стандарту.

С 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта «Культура» в России открыто более 1200 модельных библиотек. В нашем регионе обновлено 27 муниципальных библиотек, в том числе 9 центральных и 18 малых. В 2024 году регион подал 7 заявок на федеральные субсидии на создание модельных библиотек. Шесть из них получили поддержку и будут обновлены в 2025 году. Среди них: Центральная детская библиотека Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения в пгт Никель, городская библиотека №2 Кандалакшской централизованной библиотечной системы, Междуреченская сельская библиотека-филиал Кольской межпоселенческой библиотеки имени М.В. Ломоносова, городская детская библиотека-филиал №1 Централизованной библиотечной системы в Кировске, библиотека-филиал №4 «Библиотека — литературный музей имени Н.Н. Блинова» и Североморская городская библиотека-филиал № 1 имени Е.  Гулидова.

Стоит отметить, что создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» и обновление культурных пространств по региональному плану «На Севере — жить» способствуют развитию культурной инфраструктуры нашего региона. Во всех муниципалитетах Мурманской области открываются современные культурные и образовательные пространства, которые становятся центрами культурной жизни и отвечают запросам северян разных возрастов. Учреждения, обновленные по модельному стандарту, не только сохраняют традиционные формы работы библиотек, но и становятся площадками для творчества, образования, обмена идеями и поиска единомышленников.

Мурманская область продолжает участвовать в федеральных программах, таких как федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нового нацпроекта «Семья» и программа «Пушкинская карта», которые также направлены на улучшение качества жизни северян.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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