Мурманская область – лидер рейтинга среди субъектов РФ по предоставлению информации на портал «Жить вместе»

Мурманская область заняла первое место среди субъектов РФ по наполняемости новостных рубрик сайта «Жить вместе» – официального портала государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Прошедшие 9 месяцев регион активно предоставлял на федеральный портал информацию о культурных, спортивных, творческих, образовательных и других социально-значимых событиях, проводимых в регионе для граждан с инвалидностью. В результате продуктивной работы Мурманская область вновь признана абсолютным лидером по информационной открытости. И этот статус регион получают уже последние три года.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, на интернет-портале «Жить вместе» размещаются различные документы, затрагивающие жизнь инвалидов. Пользователи данного информационного ресурса могут найти ответы на актуальные вопросы, касающиеся вопросов медико-социальной экспертизы, трудоустройства, реабилитации, формирования безбарьерной среды, решения жизненных ситуаций.

С рейтингом информационной активности субъектов Российской Федерации можно ознакомиться по ссылке.