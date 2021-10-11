Мурманская область – лидер среди регионов СЗФО по динамике роста ВРП

Мурманская область – лидер среди регионов Северо-Западного федерального округа по динамике роста валового регионального продукта. Об этом было объявлено в ходе совещания по вопросу социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав СЗФО, под председательством куратора округа – заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

В совещании приняли участие полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, главы субъектов, а также представители Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, Минпросвещения и других ведомств. Участники обсудили динамику ключевых показателей социально-экономического развития субъектов, реализацию национальных проектов на территории СЗФО и отдельных программ и проектов, которые реализуются в регионах.

По итогам 2019 года Мурманская область по темпам роста валового регионального продукта на 1-ом месте в Северо-Западном федеральном округе и на 7-ом месте в стране.

Рост экономики региона сложился в размере 105,1%, он обусловлен как инвестиционным развитием, так и внешнеэкономическими факторами, а также наращиванием налогового потенциала промышленного и рыбохозяйственного комплексов.

По размеру валового регионального продукта на душу населения Мурманская область на 13-ом месте по стране и на 4-ом месте в округе, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.