Мурманская область – лидер в Арктике: Андрей Чибис выступил на коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики

Губернатор Андрей Чибис выступил на итоговом заседании коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, где говорили о работе в 2023 году и о задачах на 2024 год. Заседание прошло в Москве под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Глава региона подчеркнул, что при поддержке вице-премьера Юрия Трутнева и вместе с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики команда правительства Мурманской области добилась ряда важных решений. В том числе это создание двух суперльготных режимов для бизнеса.

«Мурманская область – лидер в Арктике по привлеченным инвестициям, в том числе благодаря ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоне РФ. На территории Мурманской области уже 257 резидентов, за последние пять лет фактически проинвестировано в Мурманскую область 1 трлн 200 млрд рублей. Важно, что с экономикой растёт и производительность труда, с учетом новых проектов создано 8500 рабочих мест», – сообщил губернатор.

Андрей Чибис отметил, что льготные режимы позволяют с нуля реализовывать масштабные проекты.

«Мы сегодня в Арктике стали центром высокотехнологичных компетенций по изготовлению заводов СПГ, уникальное производство. Занимаемся инфраструктурными магистральными инвестиционными проектами для нашей области и всей Арктики, это Мурманский транспортный узел и газификация. Также активно строится инфраструктура и энергетические мощности: Мурманской области дополнительно выделено 2,3 млрд рублей на обеспечение электричеством западного берега Кольского залива. А мы на 1,3 млрд рублей строим там систему водоснабжения», – отметил губернатор. Это позволит обеспечить потребности Западного транспортно-логистического узла, Морского торгового порта «Лавна», Морского терминала «Тулома», терминала «Ударник».

Как отметил Андрей Чибис, Мурманская область – лидер по реализации программы «Гектар Арктики»: уже предоставлено более 3000 участков, 95 участников также получили региональную субсидию на строительство дома по программе «Свой дом в Арктике».

В рамках «Арктической субсидии с 2022 года регион получил порядка 3 млрд рублей, в том числе они направлены на проектирование и строительство двух многоквартирных арендных домов для молодых специалистов, установку 37 детских и спортплощадок, социальные объекты.

«Это в том числе и дополнительные объекты для ЗАТО: бассейн в Североморске, дом культуры в Алакуртти, школа в Печенге. А также спорткомплекс с плавательным бассейном и тренажерным залом и ФОК в Мурманске. Эти инвестиции позволяют нам активнее менять качество жизни на территории Арктической зоны», – сообщил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис поблагодарил коллег за конструктивную работу и поддержку в рамках рабочей группы по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ, по программе реновации ЗАТО, созданию мастер-планов опорных городов Арктики, а также пригласил на Международный Арктический форум «Арктика – территория диалога» который пройдёт в Мурманске в 2025 году.

Фото: https://gov-murman.ru