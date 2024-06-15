«Мурманская область – многонациональный регион, у нас действует 12 видов поддержки для национально-культурных объединений», - Андрей Чибис

Как мы уже сообщали, вчера в Мурманске полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Гуцан и заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов провели семинар-совещание по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. В числе участников – губернатор Мурманской области Андрей Чибис, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители органов исполнительной власти округа. Участники обсудили успешные практики и задачи органов исполнительной власти субъектов СЗФО в данном направлении, а также поделились итогами за прошедший период.

Открывая семинар-совещание, Александр Гуцан обратил внимание на то, что курс Президента Российской Федерации Владимира Путина по основным направлениям внешней и внутренней политики, в том числе в национальной сфере, был убедительно поддержан народом России на прошедших выборах Главы государства. Благодаря слаженной и системной работе государственных органов, в том числе правоохранительных, на территории Северо-Запада России сохраняется прочный межнациональный мир. Александр Гуцан особо подчеркнул бесплодность попыток разжечь межэтническую и религиозную рознь в России из-за рубежа.

Магомедсалам Магомедов подчеркнул, что президентом определены национальные цели развития страны до 2030 и перспективу до 2036 года, где важнейшим акцентом является создание условий для воспитания на основе традиционных российских ценностей, обозначены приоритеты по укреплению государственного и культурно-ценностного суверенитета, общероссийской гражданской идентичности и национального единства. «В настоящее время проводится активная работа по совершенствованию миграционной политики, на рассмотрение в Госдуму внесён законопроект, предусматривающий серьёзное ужесточение миграционного контроля и введение нового правового режима высылки. В регионах необходимо усилить систему регулирования, а также работу по адаптации и интеграции иностранных граждан. Кроме того, важно помнить, что в СВО участвуют представители разных народов. Выступления военнослужащих о боевом межнациональном братстве вызвали позитивный общественный резонанс. Но важно и то, что люди различных национальностей объединились в тылу, чтобы помочь нашим защитникам», - подчеркнул он.

Также Магомедсалам Магомедов отметил, что в Мурманской области, несмотря на отдаленность и санкционное давление, социально-экономическая ситуация стабильна, как и общественно-политическая – на уровне выше среднероссийского: «В этой связи хочу пожелать руководителю региона Андрею Владимировичу Чибису и жителям региона новых успехов в реализации намеченных планов по развитию региона и поблагодарить за организацию этого совещания».

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что Мурманская область – многонациональный регион, в котором проживают 120 национальностей, действует 14 национально-культурных объединений, 39 общин коренного народа, 4 реестровых казачьих общества, 13 религиозных конфессий, работают 2 национально-культурных центра, 7 учреждений культуры с саамским этнокопмонентом. Регион оказывает им всестороннюю поддержку. Так, действует 12 видов поддержки для национально-культурных объединений.

«Активно взаимодействуем, у нас баланс и взаимопонимание, уважение к традициям и культуре. Мы активно инвестируем в развитие инфраструктуры и различные проекты в этом направлении, вовлекаем представителей объединений в экономическую деятельность – чтобы продукция, которую они производят, была востребованной, в том числе у туристов. С 2019 по 2024 год общий размер финансирования мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики, составил 225,5 млн рублей. И только за 2023 год в рамках реализации стратегии государственной национальной политики России мы провели 11400 различных мероприятий, направленных на укрепление единства, развитие гражданского общества, сохранение этнокультурного многообразия, знакомство с культурой и традициями», – отметил глава региона.

Кроме того, действуют особые виды льгот для саамов, которых на территории региона более 1,3 тысячи человек.

«В том числе это занятие северным оленеводством, квоты для осуществления традиционного рыболовства, бесплатные земельные участки для выпаса оленей, бесплатная заготовка древесины для собственных нужд, свободное осуществление охоты для удовлетворения личного потребления, предоставление путёвок саамам Мурманской области, занимающимся традиционными видами хозяйственной деятельности, бесплатное получение лекарств, предоставляются все виды бесплатной юридической помощи. Также общинам КМНС выделяют субсидии для улучшения материально-технической базы для ведения традиционной хоздеятельности», – перечислил губернатор.

Также действует ряд грантов и субсидий, которыми могут воспользоваться КМНС: например, гранты физическим лицам – мастерам из числе коренного народа; на осуществление общественно значимых проектов, способствующих сохранению, развитию и популяризацию саамской культуры; на поддержку проектов в сфере искусства и спорта – здесь предусмотрена номинация «Национальные виды спорта».

Андрей Чибис сообщил, что комплексные меры поддержки введены и в сфере миграционной политики. В результате, по данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области, в 2024 году миграционная обстановка на территории Мурманской области в целом остаётся стабильной.

«А с учётом крупных промышленных объектов и роста малого и среднего бизнеса, мы увеличили сумму патента для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в нашем регионе. На сегодняшний день он составляет свыше 8300 рублей. В итоге, в прошлом году в бюджет Мурманской области поступило 665 млн рублей. А на 1 июня текущего года – 428 млн рублей», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, совместно с крупными компаниями и федеральными ведомствами успешно реализуются различные инструменты работы с иностранными гражданами, трудоустраивающимися в регионе.

«К примеру, в рамках реализации проекта строительства крупнотоннажных плавучих заводов СПГ в Белокаменке, к нам приезжало много иностранных специалистов. Спасибо МВД за взаимодействие – мы открыли филиал паспортно-визового центра прямо на площадке проекта, это было удобно и для приезжающих людей, и для жителей региона. Кроме того, там была организована своя медицинская служба и целый городок со всеми сервисами для жизни, досуга и питания. Сейчас много людей работает на других наших стройках, в том числе порта «Лавна». И во взаимодействии с коллегами мы сохраняем стабильную обстановку», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Игорь Баринов в своём докладе призвал участников усилить взаимодействие с Ситуационным центром Федерального агентства по делам национальностей, рекомендовал усилить мониторинг рисков и информационную работу.

«Важно организовать консультативно-совещательные органы на местах, а также проводить выездные заседания на территории муниципальных образований с обсуждением характерной для данного муниципалитета проблематики. Также ФАДН России призвало разработать региональный компонент для материалов адаптационного курса для трудовых мигрантов. Уже до 20 июня мы ждём от вас информацию, которая отражает национально-культурные и социальные особенности проживания иностранца в конкретном субъекте. А до 10 сентября – план внедрения этих материалов в работу», – отметил Игорь Баринов.

Фото: https://gov-murman.ru