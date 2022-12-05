Мурманская область – на 14 месте по уровню зарплатных ожиданий соискателей

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали уровень зарплатных ожиданий соискателей по итогам ноября и выяснили, в каких регионах страны наблюдаются самые высокие требования к уровню ежемесячного дохода, а также трудящиеся из каких сфер в Мурманской области хотят получать самые высокие зарплаты.

На первом месте по уровню зарплатных запросов оказался Чукотский АО, где средние зарплатные ожидания соискателей по итогам месяца здесь составили 92230 рублей. Также в топ также вошли Москва (78121 рубль), Сахалинская область (73558 рублей), Ямало-Ненецкий АО (72541 рубль), Магаданская область (72390 рублей), Камчатский край (64027 рублей), Московская область (60534 рубля), Ненецкий АО (60503 рубля), Республика Саха (59881 рубль).

Мурманская область по уровню ожидаемых зарплат оказалась на 14 месте по стране: соискатели Мурманской области в среднем рассчитывают на 55000 рублей. Это столько же, сколько по России в целом (россияне в среднем претендуют на заплату порядка 55036 рублей).

Уровень зарплатных ожиданий напрямую зависит от профессиональной принадлежности соискателя. Так, наиболее высокие запросы в Мурманской области наблюдаются у соискателей из сфер «Высший менеджмент» (76522 рубля), «Добыча сырья» (72250 рублей), «Строительство, недвижимость» (72000 рублей), «Инсталляция и сервис» (71958 рублей), «Производство» (69776 рублей), «Закупки» (68732 рубля) и «Автобизнес» (63732 рубля). В свою очередь, наиболее скромными ожиданиями по зарплате отличаются соискатели из сфер «Наука, образование» (44581 рубль), «Административный персонал» (46230 рублей) и «Начало карьеры, студенты» (49170 рублей).

«Как указать адекватный уровень зарплаты и при этом не прогадать? Следите за ситуацией на рынке труда и в отрасли, анализируйте вакансии — сколько в среднем готовы предложить работодатели на аналогичных позициях со схожим функционалом и опытом работы. Можно узнать среднюю зарплату в сфере через различные приложения. Например, у hh.ru есть бесплатный сервис «Сколькополучатель», он сделан в помощь соискателям, которые сомневаются, какую зарплату указать в резюме в зависимости от стажа, места работы, города, профессии и должности.

Занижать, как и завышать, финансовые ожидания не стоит: для рекрутеров это сигнал к тому, что соискатель отчаялся и готов на все, чтобы его взяли на работу. Для начала можно указать в резюме ожидания по зарплате чуть выше рынка (на 5-10%) и обратить внимание на реакцию потенциальных работодателей – будут ли приглашения на собеседования и просмотры резюме.

Вообще не указывать ожидания по зарплате — плохая стратегия, на первом собеседовании работодатель всё равно об этом спросит. Несовпадение финансовых интересов лучше прояснить заранее. А поисковые сервисы на джоб-сайтах заточены на то, чтобы находить как можно больше совпадений в резюме кандидата и запросах работодателей. Поэтому наличие ожидаемой зарплаты может сделать резюме более полным и понятным», - рекомендует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.