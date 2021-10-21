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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.21 15:00

Мурманская область – на седьмом месте в стране по активности использования сервиса переписи населения на портале «Госуслуги»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие во Всероссийской переписи населения. Глава региона воспользовался соответствующим сервисом портала госуслуг и заполнил электронные переписные анкеты непосредственно на рабочем месте.

По его словам, северяне чрезвычайно активно пользуются возможностью пройти перепись онлайн.

«Уже 60 тысяч жителей Мурманской области прошли перепись через «Госуслуги». Мы находимся на седьмом месте в стране по активности использования этого цифрового сервиса. Я сам принял в этом участие. Перепись населения – принципиально важная задача для того, чтобы на уровне страны и региона принимались взвешенные и обоснованные решения. Я прошу всех тех, кто ещё не прошёл перепись, сделать это в самое ближайшее время. Рассчитываю на вашу поддержку!», – обратился к землякам Андрей Чибис.

Всероссийская перепись населения должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. Переписная кампания стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. В этом году в России впервые можно пройти перепись онлайн, заполнив анкеты на портале gosuslugi.ru.

В Мурманской области на переписи в качестве переписчиков, контролёров, инструкторов заняты более 1500 сотрудников. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, каждый гражданин может выбрать для себя наиболее удобный способ переписи – заполнить вопросник на портале госуслуг (сервис доступен до 8 ноября), дождаться переписчика дома, самостоятельно посетить переписной участок или МФЦ.

 

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