Мурманская область – на втором месте в стране по доле прошедших перепись населения на портале «Госуслуги»

Мурманская область вышла на второе место в стране по доле граждан, прошедших Всероссийскую перепись населения с использованием интернет-портала «Госуслуги». Северяне, избравшие онлайн-сервис для участия в переписи, составили 28,2% от общего числа её участников в регионе. По этому показателю Кольское Заполярье опережает только Ямало-Ненецкий автономный округ с 30,1%. Такие данные привёл глава Росстата Павел Малков, выступая на расширенном заседании Комиссии Правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В целом, по словам Павла Малкова, Мурманская область на сегодняшний день показывает высокие темпы роста числа принявших участие в переписи.

По данным Росстата, в регионе охват населения переписью достиг 76,7%. В «передовиках» Северный флот – перепись прошли 90% военнослужащих.

Временные переписные участки организованы на крупных предприятиях региона. В выходные заработали участки в мурманских торговых центрах. Кроме того, пройти перепись можно по телефону – для этих целей организована работа многоканального номера из шести линий.

Работающие непосредственно с гражданами переписчики обеспечены дополнительными планшетами. Весь персонал проходит обязательное еженедельное ПЦР-тестирование для исключения возможности распространения коронавирусной инфекции.

Северяне, которые ещё не успели пройти перепись, могут воспользоваться одним из нескольких способов: дождаться переписчика, самостоятельно посетить переписной пункт (список пунктов размещён на сайте Мурманскстата), заполнить анкету на портале «Госуслуги» или по телефону (позвонить по номеру «122», нажать «8» в тональном режиме и ответить на заданные вопросы).

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, от объёма и точности результатов переписи во многом зависят конкретные решения по дальнейшему социально-экономическому развитию территорий, принимаемые как на федеральном, так и на региональном уровне.