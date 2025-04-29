Мурманская область – обладатель Гран-при Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства»

В Воронеже в рамках Форума туристических регионов и городов состоялась церемония награждения лауреатов IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства».

По итогам туристического сезона 2024 года в финал премии были приглашены 47 регионов в 20 официальных номинациях. В финальной защите приняли участие 34 региона страны.

Мурманская область была представлена в трёх номинациях и по итогам защиты Туристского информационного центра вошла в число победителей: первое место в номинации «Регион туристических брендов», Гран-при в номинациях «Лучший туристский маркетинг региона» и «Регион автотуризма».

Организаторами мероприятия выступили ФРОС «Region PR», ООО «Консалтинг-Тур» и МБУ «Туристско-информационный центр Воронежа». Мероприятие прошло при поддержке администрации городского округа город Воронеж.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/