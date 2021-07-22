Мурманская область – один из лидеров по площади земельных участков, на которых будет действовать «Гектар Арктики»

Жители Мурманской области с 1 августа смогут получить гектар земли в упрощенном режиме. Это станет возможно благодаря расширению программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктики. Наш регион входит в число лидеров по объёму доступных территорий, определенных под программу. Об этом заместитель губернатора Ольга Кузнецова сообщила вчера в ходе брифинга на тему «Жить и работать на своей земле – программа «Гектар Арктики»: понятно и просто! Интерактивная карта территории».

«Это больше 731 тысячи гектаров, 5% от общей территории. Есть регионы, где выделено под программу менее 1%. Ознакомиться с территориями можно на интерактивной карте, которая размещена на сайте регионального министерства имущественных отношений, там же контакты для бесплатной консультации. Отмечу, что первые 6 месяцев программой могут воспользоваться исключительно жители Мурманской области», – пояснила вице-губернатор.

Можно будет подать не только индивидуальную, но и коллективную заявку. Объединится могут до 10 человек.

В ходе брифинга вопросы смогли задать не только журналисты, но и жители региона с помощью трансляции в социальной сети.

«Поступает много вопросов относительно дополнительной поддержки. Получатели гектара, которые планируют вести бизнес на этой территории, смогут воспользоваться всеми доступными мерами поддержки в зависимости от вида деятельности. Здесь нужно подготовить отдельные справки для граждан, собрать все в удобном формате, совместно с министерством развития Арктики и экономики проработаем этот вопрос», – отметила принимавшая участие в брифинге министр имущественных отношений региона Виктория Минкина.

Заявление граждане смогут подать любым удобным способом:

- самостоятельно через портал «НаДальнийВосток.рф» (для этого необходимо авторизоваться на сайте Госуслуги);

- обратившись лично или по почте в уполномоченный орган или МФЦ;

- через Росреестр.

Органы, уполномоченные на предоставление земельных участков в рамках программы в Мурманской области: министерство имущественных отношений Мурманской области (в отношении земель, находящихся в государственной собственности), министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (в отношении земель лесного фонда), а также межрегиональное территориальное управление Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия (в отношении земель, находящихся в федеральной собственности).

Получить бесплатную консультацию или задать вопрос можно на портале «Наш Север».